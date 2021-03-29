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Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

DHA

Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu ilçesinde, husumetli 2 ailenin fertleri, düzenlenen törenle barıştırıldı. Kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışı seçen ve aynı zamanda akraba olan aile fertleri, kendileri için hazırlanan sofrada yemek yedi. 
Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Alımlı Mahallesi'nde geçen yıl, Zeki ve Zeyni Demir ile akrabaları olan Abdurrahim Demir'in ailesi arasında çıkan kavgada, 80 yaşındaki Sait Demir, hayatını kaybetti. Olayın ardından 2 ailenin fertleri arasında başlayan husumet, bugün bölgedeki kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonlandı.
Mardin'in kanaat önderlerinden Muhsin Kaya, Şerif Acar, Kasım Bağış, İbrahim Bağış, İhsan Olcay Ağaoğlu ve Bilal Gün´ün araya girmesiyle Demir ailesinin fertleri arasındaki husumet bitirildi. Husumetin sona ermesiyle barış yemeği verildi. Yemeğe ailelerin barışmasında öncülük eden kanaat önderlerinin yanı sıra, Artuklu Müftüsü Abdullah Işık ile iki ailenin fertleri katıldı.
'AİLELAR BARIŞARAK ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEDİ'
Barış yemeğinde okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından söz alan kanaat önderi Muhsin Kaya, kaza sonucu istenmeyen bir olay yaşandığını belirterek, iki aile arasında güzel bir barış olduğuna dikkat çekti. Kaya, "Şimdi önemli olan, bu barışın devamıdır. Her iki aile, birbirlerine karşı herhangi bir düşmanlığı tırmandırmanın içinde değildir. Bu barış inşallah hayırlara vesile olur. Bugün Demir aileleri barışı seçti. İnşallah bu örnek davranış diğer husumetli ailelere de örnek olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-03-29 11:30:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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