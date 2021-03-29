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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MAÜ'de Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

İHA

MAÜ'de Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Mardin Artuklu Üniversitesinde, kentte turizmin gelişimine katkı sağlayacak olan Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (MAÜTURAM) kuruldu.
İnanç ve kültür turizmi ihtisas üniversitesi olma hedefiyle turizm alanındaki projelerine profesyonel ivme kazandıracak olan Mardin Artuklu Üniversitesi, ‘Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması için verdiği teklif Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilerek, 29 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin turizminin sağlıklı gelişimi ve ekonomi içerisinde oynadığı itici güç rolünün sürmesi için bilimsel araştırmalar yapmanın elzem olduğunu söyledi. Rektör Özcoşar, “Turizme veri oluşturan kültürel, tarihsel ve çevresel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, turizme taraf olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında eş güdümü sağlamak, turizm bilinci oluşturmak ve geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak, üniversite içinde ve dışında turizmin gelişimi ile ilgili her türlü araştırma ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek, Türkiye’nin yabancı ülkeler nezdinde etkin tanıtımı için yapılacak çalışmalar içinde amaca uygun konularda yardımcı olmak gibi turizm sektörünü geliştirmeye ve canlandırmaya yönelik faaliyetler noktasında merkezimiz, önemli bir rol üstlenecektir” dedi.
MAÜ Turizm Fakültesinin, Mardin’in sahip olduğu turistik potansiyelini geliştirmek için hayata geçirilen projelerin yanında yeni tasarılarla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Turizm Fakültesi Dekanı ve MAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Harman ise “Son yıllarda açılan lisans ve lisansüstü bölümlerimiz ile başarılı bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk ve tek olan turizm işletmeciliği doktora programını açtık. Üniversitemizde her dönem büyük ilgi gören Turizm Fakültesinin lisans programlarının yanı sıra gastronomi ve mutfak sanatları, inanç turizmi rehberliği, sağlık turizmi, turizm işlemeciliği, turizm rehberliği ve turizm ve kültürel miras yönetimi yüksek lisans programları ile profesyonel turizm sektör temsilcilerini yetiştirmenin gurunu yaşıyoruz. Açılan Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de bu başarının katlanarak artacağına inanıyorum” diye konuştu.

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