Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yenileniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepeli vatandaşların ve dışardan gelen misafirlerin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışması yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerin kalkınması ve öteden beri gelen sorunları ortadan kaldırmak için projeleri bir bir hayata geçiriyor. Kızıltepe’de yer alan vatandaşların ve şehri ziyaret eden turistler açısından önemli uğrak yerlerin başında gelen meydan ve meydanda yer alan dükkanların onarım cephe bütünlüğünü sağlamlaştırmak amacıyla Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı Cephe Yenileme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi geliştirildi. İlçenin en işlek meydanı olma özelliğini taşıyan meydanda yapılacak sokak sağlıklaştırması, ilçeye ayrı bir hava katacak. Proje, 10 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak. Cumhuriyet Meydanında bulunan yaklaşık 230 dükkanda mevcut bulunan kepenkler sökülerek meydanın dokusuna uygun çelik kepenkler takılacak. Camekanlar sökülerek yerine alüminyum camekanlar takılarak dükkanların görüşüne ayrı bir güzellik getirilecek. Dükkanlara asılı bulunan bir birinden farklı tabelalar ise standart hale getirilecek. Meydanda bulunan yeşil alanların artırılması için ağaç sayısı artırılarak vatandaşların daha ferah bir ortamda zaman geçirmeleri sağlanacak. Dükkanların önlerinde bulunan kaldırım gibi kotlar da kaldırılacak.

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