Midyat'ta droneli trafik denetimi

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Mardin Midyat ilçesinde trafik ekipleri tarafından drone destekli yol denetimi gerçekleştirildi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, drone ile uygulamalarına devam ediyor. Denetlemeler sayesinde kaza oranlarının düştüğü ilçede özellikle sürücü belgesiz tescilsiz motosiklet kullanıcıları, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, araç kullanırken cep telefonu kullanma konularına ağır verildi. Ekipler, denetimlerin aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

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