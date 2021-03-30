Tarihi Nusaybin Çarşısında 2. etap restorasyon çalışması yapılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısını eski günlerdeki canlılığına kavuşturmak için 2. etap restorasyon çalışması başlatıyor.
İpekyolu üzerinde Suriye ile sınır olan Nusaybin Kapalı Çarşısı ticaretin en canlı olduğu yerlerin başında geliyordu. Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi çarşının eski günlerine dönmesi için Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 2. etap restorasyon çalışması başlatıyor. Nusaybin Tarihi Çarşısı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi, Cumhuriyet Meydanından başlayıp çarşıların bitimine kadar olan 195 metre uzunluğundaki toplam 3 bin 594,1 metrekarelik alan ile içerisinde bulunan 255 dükkanda, cephe iyileştirme, altyapı, aydınlatma ve peyzaj projeleri ile geniş çaplı bir çalışma yapılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.