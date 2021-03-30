Mardin'deki bıçaklı cinayetin faili tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde dün meydana gelen bıçaklı kavgada M.A. hayatını kaybetmişti. Bıçakla öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından olay yerinden kaçan şüpheli şahıs Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı incelemenin ardından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.