Mardin'deki bıçaklı cinayetin faili tutuklandı

Mardin'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde dün meydana gelen bıçaklı kavgada M.A. hayatını kaybetmişti. Bıçakla öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından olay yerinden kaçan şüpheli şahıs Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı incelemenin ardından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.