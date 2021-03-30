Mardin’de FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ‘FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ve firari olan E.G. isimli şahsın Kızıltepe İlçesi Eşme Mahallesinde olduğu tespit edildi. Saklandığı eve jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan E.G. işlemlerinin bitmesine müteakip sevk edildiği mahkemece FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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