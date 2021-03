Mardin'e 10 yeni halı saha

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkısıyla Artuklu Belediyesi'nce yaptırılan 10 halı saha, halkın hizmetine sunuldu. İlçeye ayrıca tenis kortu ve spor kompleksi de yapılacağını açıklayan Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, "İnsanlarımız her şeyin güzeline layık. Yapılması gereken budur. Bunları yaparken, biz gençliği düşünüyoruz. Gençlerimiz başka yere gitmesin diye onları futbol oynamaya, kitap okumaya yönlendiriyoruz. Gençlerimiz futbola ve kitaba merak salsın diye uğraş veriyoruz" dedi.

'NE KADAR ÇOK YAPABİLİRSEK O KADAR GÜZEL OLACAK'

Hizmetlerden memnun kalındığını belirten Başkan Tutaşı, "Bu halı sahalarımızın 5'ini kırsalda, 5'ini de merkezde yaptık. Bunlar normal standartlara uygun, 20'ye 40 sentetik kaplı halı sahalardır. Bu halı sahaları kırsaldaki vatandaşımız başka amaçlarla da kullanabiliyor. Bazen açık alanda yapılması gereken etkinliklerde de kullanılabiliyor. Geçenlerde bizi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı'mızdan bir söz daha aldık. 5 tane daha yeni halı saha, çok amaçlı spor salonu, tenis kortu, bir de gençlik merkezi sözü aldık. İnşallah bunları da yaparsak şehirde ve kırsalda bu konuda eksiğimiz kalmayacak. Ne kadar çok yapabilirsek o kadar güzel olacak. İnsanlarımız her şeyin güzeline layık" ifadelerini kullandı.

Kumru Mahallesi'nin muhtarı Abdulkerim Sezgin de, "Gençlik ve Spor Bakanı'mız ve Belediye Başkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Gençler çok seviniyor. Böyle halı sahaya ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

Mahalleliden İsmet Sezgin ise, "Daha önce toprak sahada oynuyorduk. Zaten kısıtlı alanımız vardı. Çoğu tarlalar ekiliydi. Onun için yer bulamıyorduk. Genelde Mardin merkeze veya Kızıltepe ilçesine, ücretli halı sahalara gidiyorduk. Şimdi sağ olsunlar, köyümüze halı saha yaptılar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

