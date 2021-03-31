Mardin Valisi, ikinci doz aşısını oldu



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN Valisi Mahmut Demirtaş, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Sırası gelenlerin aşı olması için çağrıda bulunan Vali Demirtaş, "El birliği ile bu salgından kurtulacağız" dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Mardin Devlet Hastanesi'ne geldi. Vali Demirtaş'ı İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve hastane yönetimi karşıladı. Hastane bahçesindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait çorba dağıtım aracında, hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramında bulunan Demirtaş, daha sonra 'Covid-19 Aşı Uygulama Ünitesi'nde ikinci doz aşısını yaptırdı.

Vali Demirtaş, acil serviste tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına da 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu. Sırası gelenlerin aşı yaptırması gerektiğini kaydeden Vali Demirtaş, "Koronavirüs sürecinde, halkımızın çok büyük emek ve gayretleri ile sarı renkli orta risk grubunda yer alıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın kabine toplantısının ardından yapmış olduğu açıklamayla önlemlerimizi bir nebze daha artırdık. Bugün itibarıyla Sağlık Bakanlığı'mızın belirlediği yaş ve risk gruplarından ilimizde 50 binin üzerinde vatandaşımız aşılarını oldu. Ben de aşının ikinci dozunu bugün yaptırdım. Sırası gelen tüm hemşehrilerimin aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum. Bu vesileyle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. El birliği ile bu salgından kurtulacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-03-31 12:47:26



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