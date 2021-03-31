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Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandıADANA Valiliği otoparkına 2016´da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin de yaralandığı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden terörist H.O., Mardin'de yakalandı. Selim KAYA/MARDİN,(DHA) DHA-Flaş Haber Türkiye-Mardin

2021-03-31 12:58:27



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