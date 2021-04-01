Mardin’de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

İHA

Mardin’de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü ilaçlama birimi, havaların mevsimsel olarak ısınmasıyla vatandaşların rahat bir bahar ve yaz dönemi geçirmeleri için ilaçlama çalışması başlattı.
Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, özellikle yaz aylarının en büyük sorunlarından olan sinek ve haşereye karşı 1 Mart itibari ile merkezde başlatmış olduğu larva ilaçlama çalışmasını ilçe merkezi ve 892 kırsal mahalle ve mezraya yönelik de başlattı. Sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, fosseptik çukurlar ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlanıyor. Bahar temizliği kapsamında özellikle mezarlıklarda da yabancı otlara karşı da ilaçlama yapılıyor.
Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan, sıcakların yaklaşık 22 dereceyi bulması halinde ise akşamları ULV sivrisinek mücadele ilaçlama çalışmasına başlayacaklarını kaydetti. Vatandaşların rahat bir dönem geçirmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Alan, “10 ilçenin coğrafi yapısına bakarsak karasinek ve sivrisinek ağırlıklı çalışma yürüten ekipler, vatandaştan gelen sivrisinek, karasinek ve kemirgen gibi sorunları da değerlendirerek etkin çözümler geliştiriyor. İlaçlama çalışmalarımda ekolojik dengeyi korumaya özen göstererek Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu ilaçları kullanıyoruz. Bütün çabamız, vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bahar ve yaz dönemi geçirmelerini sağlamaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Mardin’de labirenti andıran Bırbıre Mağarası ...
Mardin’de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin’de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele ...
Mardin'de firari zanlı, jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de firari zanlı, jandarma tarafından yakalandı
Mardin şehidinin kanı yerde kalmadı Geçtiğimiz yıl düzenlenen saldırıda şehit olan Mazlum Gözenoğlu'nun faili olan terörist, güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi Şehit Gözenoğlu’nun babası Hüseyin Gözenoğlu: "Rahat uyu oğlum, kanın yerde kalmadı"
YEREL HABERLER Mardin şehidinin kanı yerde kalmadı Geçtiğimiz yıl ...
Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist, Mardin'de yakalandı
YEREL HABERLER Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden ...
Adana Valiliği otoparkındaki bombalı saldırının kuryesi yakalandı
YEREL HABERLER Adana Valiliği otoparkındaki bombalı saldırının ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Mardin Valisi, ikinci doz aşısını oldu
YEREL HABERLER Mardin Valisi, ikinci doz aşısını oldu
Mardin'e 10 yeni halı saha
YEREL HABERLER Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin'e 10 yeni halı saha
YEREL HABERLER Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin’de FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mardin’de FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezası bulunan ...
Mardin'deki bıçaklı cinayetin faili tutuklandı
YEREL HABERLER Mardin'deki bıçaklı cinayetin faili tutuklandı
Kızıltepe’de bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kızıltepe’de bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk ...
Mardin Valisi Demirtaş İl Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş İl Halk Kütüphanesinde ...
Midyat'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi
YEREL HABERLER Midyat'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi
Mardin’de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Mardin’de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi ...
Tarihi Nusaybin Çarşısında 2. etap restorasyon çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Tarihi Nusaybin Çarşısında 2. etap restorasyon ...
Midyat'ta droneli trafik denetimi
YEREL HABERLER Midyat'ta droneli trafik denetimi
Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yenileniyor
YEREL HABERLER Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yenileniyor
Mardin’de farklı dinlere mensup vatandaşlar huzur içinde bir arada yaşıyor
YEREL HABERLER Mardin’de farklı dinlere mensup vatandaşlar huzur ...