Mardin’de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü ilaçlama birimi, havaların mevsimsel olarak ısınmasıyla vatandaşların rahat bir bahar ve yaz dönemi geçirmeleri için ilaçlama çalışması başlattı.

Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, özellikle yaz aylarının en büyük sorunlarından olan sinek ve haşereye karşı 1 Mart itibari ile merkezde başlatmış olduğu larva ilaçlama çalışmasını ilçe merkezi ve 892 kırsal mahalle ve mezraya yönelik de başlattı. Sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, fosseptik çukurlar ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlanıyor. Bahar temizliği kapsamında özellikle mezarlıklarda da yabancı otlara karşı da ilaçlama yapılıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan, sıcakların yaklaşık 22 dereceyi bulması halinde ise akşamları ULV sivrisinek mücadele ilaçlama çalışmasına başlayacaklarını kaydetti. Vatandaşların rahat bir dönem geçirmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Alan, “10 ilçenin coğrafi yapısına bakarsak karasinek ve sivrisinek ağırlıklı çalışma yürüten ekipler, vatandaştan gelen sivrisinek, karasinek ve kemirgen gibi sorunları da değerlendirerek etkin çözümler geliştiriyor. İlaçlama çalışmalarımda ekolojik dengeyi korumaya özen göstererek Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu ilaçları kullanıyoruz. Bütün çabamız, vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bahar ve yaz dönemi geçirmelerini sağlamaktır” dedi.

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