Mardin’de aile fertleri arasındaki husumet barışla son buldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aile fertleri arasında yaşanan husumet barış ile son buldu.

Kızıltepe ilçesinde Kızıltepe ilçesinde Özkan ailesi fertleri arasında 2013 yılında yaşanan kavgada bir kişinin ölümü ile başlayan husumet Vali Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Kızıltepe Müftüsü Mahsun Taşçı ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi. Bir düğün salonunda koronavirüs tedbirleri uygulanarak düzenlenen tören, Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Aile fertlerinin barışmasına vesile olanlara teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, anlamlı güne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İnsanın, hem yaşarken hem de öldükten sonra iyilikleri ya da kötülükleri ile anılacağını hatırlatan Vali Demirtaş, “Kin, nefret ve husumet gibi kötü duyguların yerini yeniden sevginin, muhabbetin ve kardeşliğin aldığına tanıklık ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı baki kılsın. Bu mecliste olduğu gibi daha nice meclislerde beraber olmayı hepimize nasip eylesin. Dünyanın hiçbir yerinde, dinin kültür ve medeniyetle kol kola girdiği, birlikte yaşama kültürünün sokaklarına sindiği başka bir şehir yoktur. O nedenle Mardin’i Mardin yapan güzel hasletlerin bozulmasına, çürümesine, aralarına nifak tohumlarının ekilip boy vermesine asla müsaade etmemeliyiz. Bizler her vesile ile kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi diri tutacak faaliyetlerde bulunmalı, bu hasletleri kentimizin sahip olduğu güzelliklerle birlikte, gelecek kuşaklara en iyi biçimde aktarmalıyız” dedi.

Konuşmasında kanaat önderlerinin kentin huzuru ve selameti için üstlendikleri rolün önemine dikkat çeken Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“Bundan sonra geçmişte yaşanan elim hadiselerin bir daha yaşanmayacağına inanıyorum. Bugün burada atılan bu büyük adımın zaten akraba olan iki aile arasında ebedi sürecek bir barışın, en önemli ayağı olmasını temenni ediyorum. Bu noktada olumsuz bir tavır ve tutum içerisine giren her kim olursa olsun, devletimizin ilgili kurumlarını karşısında bulacağını da, hatırlatmakta yarar görüyorum. Öte yandan kanaat önderlerimizin kentimizin huzuru ve selameti için üstlendikleri rolün önemine dikkat çekmek istiyorum. Zira onlar Mardin’imizin barış, huzur, birlik ve beraberlik iklimi için gece gündüz demeden gayret sarf ediyorlar. Ben de Mardin’de göreve başladığım günden itibaren, kanaat önderi olan ulu çınarlarımızın, bu ve benzeri hadiselerde kentimizin huzuru ve selameti için yaptıklarına bizzat şahitlik ediyorum. Kendilerinden bu yöndeki gayretlerinin devamını diliyor; iyi niyet ve samimiyet üzere yürüttükleri çalışmalarda kolaylıklar diliyorum. Her daim yanlarında olduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle toplumumuza örnek olacak bu anlamlı barışın sağlanmasında emeği geçen ve Özkan ailesi içerisindeki husumeti, muhabbete dönüştüren kanaat önderlerimize ve Kızıltepe Kaymakamımız Hüseyin Çam ile Kızıltepe Müftümüz Mahsun Taşçı hocamıza teşekkür ediyorum.”

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in okuduğu duanın ardından, aile fertlerinin Kur'anı Kerim'in altından geçip barış yemini etmesinin ardından tören son buldu.

Törene, Vali Demirtaş’ın yanı sıra Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Adalet Komisyon Başkanı Önder Kürşat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

