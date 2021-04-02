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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardian Mall AVM 'Sıfır Atık Belgesi' aldı

İHA

Mardian Mall AVM 'Sıfır Atık Belgesi' aldı

Mardin’in eğlence ve yaşam merkezi Mardian Mall AVM, çevre duyarlılığı ve insan sağlığını ön planda tutan yaklaşımıyla Mardin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevre ve kalkınma anlayışı ile hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atıkların toplanması ve sonrasında geri kazanım sağlanması için hayata geçirilen sıfır atık sistemini kuran Mardian Mall AVM Mardin’de geleceği koruma altına alan ilk alışveriş merkezi oldu. Sinanoğlu, Dekinsan, Keleşoğlu, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığıyla Mardin’de hayata geçirilen Mardian Mall AVM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ‘Sıfır Atık’ belgesi aldı.
Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, AVM'lerinin atıkların minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımını ilke edindiğini söyledi. Yıldızhan, "Çevrenin ve doğanın korunması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu projede çalışmayla israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, doğa ve insanın korunmasının amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Projesi kapsamında Mardin'de sıfır atık yönetim sistemini kurarak geleceği koruma altına alan ilk ve tek alışveriş merkeziyiz. Gelecek kuşaklara doğal kaynakları yerinde kullanarak, devamlılığını sağlamak hedefiyle çıktığımız bu yolda israfın önlenmesi, atıkların toplanması ve geri kazandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Gelecek nesillere güzel bir gelecek bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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