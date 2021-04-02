Midyat'ta 'Otizme mavi ışık yak' etkinliği düzenlendi

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Mardin Midyat ilçesinde 'Otizme mavi ışık yak' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte el boyaması çalışması yapılıp pasta kesildi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Rehberlik Araştırma Merkezi personellerinin iş birliği ile Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebeti ile Midyat Önerler Çağdaş Yaşam Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören 40 öğrenci ile birlikte 'Otizme mavi ışık yak' etkinliği düzenlendi.

Etkinlik esnasında otizmli çocuklarla birlikte el boyaması beyaz kumaşa basıldı. Etkinlik sonunda toplumsal bilinç oluşturmak maksadıyla gökyüzüne mavi balonlar bırakılıp 'Her zaman yanınızdayız' baskılı pasta kesilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

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