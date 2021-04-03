Seramik sanatçısından Kybele replikası



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİNLİ seramik sanatçısı Hamdullah Aydoğan, Anadolu'nun bolluk ve bereket tanrıçası olduğu rivayet edilen Kybele'nin replikasını yaptı. Büyük emek verdiği seramikten Kybele replikasını, alıcı bulması halinde 15 bin liraya satabileceğini söyleyen Aydoğan, "Renkleriyle formuyla gerçeğine yakın yapmaya gayret ettim" dedi.

Van 100'üncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Hamdullah Aydoğan, yaklaşık 2 yıl önce memleketi Mardin'de Arkeoart Sanat Merkezi'ni kurdu. Heykel alanında uzman olan Aydoğan, son yıllarda seramik sanatına da yöneldi. Sanat merkezinde birçok heykel tasarlayan Aydoğan, Anadolu'nun bolluk ve bereket tanrıçası olduğu rivayet edilen Kybele'nin replikasını yapmak için çalışma başlattı. Aydoğan, 1 ay süren çalışmasının ardından seramikten Kybele'nin replikası yaptı.

Büyük emek verdiği Kybele replikasını, alıcı bulması halinde 15 bin liraya satabileceğini söyleyen Hamdullah Aydoğan, "Renkleriyle formuyla gerçeğine yakın yapmaya gayret ettim. Uzmanlık alanım heykel ancak son 5 yıldır aktif şekilde seramik sanatıyla da uğraşıyorum. Arkeoart Sanat Merkezi, sanat ve arkeoloji birleştirmeye çalışan bir atölyedir. Burada yaptığımız ürünlerden biri de Kybele'nin replikası oldu. Biraz daha görünür kılmaya çalıştık. Bundan dolayı biraz büyük yaptık. Buna benzer eserleri de yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-04-03 11:04:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.