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9 kez rekor kıran Mardinli Elif´ten uluslararası şampiyonalara hazırlık

DHA

9 kez rekor kıran Mardinli Elif´ten uluslararası şampiyonalara hazırlık


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN´de, antrenör olan annesinin çalıştırdığı, kendi kategorisinde 9 Türkiye rekoru bulunan milli atıcı 14 yaşındaki Elif Berfin Altun, önümüzdeki aylarda yapılacak uluslararası müsabakalarda Türkiye´yi temsil edecek. Başarısının çok çalışmaktan kaynaklandığını anlatan Altun, "Bundan sonrası için çok önemli yarışmalar var. Orada altın madalya kazanıp, birincilik kürsüsünde Türk bayrağını göndere çekmek istiyorum. Burada elde edeceğim başarıdan sonra ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum" dedi.
Mardin'de yaşayan milli atıcı Elif Berfin Altun, katıldığı müsabakalarda, kategorisinde 9 kez rekor kırmayı başlardı. Antrenör annesi tarafından eğitilen Elif Berfin, 23 Mayıs'ta Hırvatistan'da, 21 Haziran'da Azerbaycan'da, 3 Temmuz'da Almanya'da ve 25 Eylül'de Peru'da yapılacak uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek.
Mardin Fen Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi olan Elif Berfin, en büyük hedefinin yurt dışında birincilik kürsüsünde Türk bayrağını göndere çekmek olduğunu söyledi. Başarısının çok çalışmaktan kaynaklandığını anlatan Altun, "Başarımın sebebi düzenli antrenman ve inançtır. Bundan sonrası için belli başlı yarışmalar var. Onlarda iyi bir derece elde edip bir sonraki olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Ama her şeyin bir zorluğu var. Hem spor hem ders ama ortak noktayı bulunca sıkıntı yaşamıyorum. İkisinde de başarılıyım. Olimpiyatlarda iyi bir derece elde etmek istiyorum. Onun için belli bir dereceye girmek istiyorum. Olimpik sporcu olarak devam etmek istiyorum. Yurt dışındaki müsabakalarda belli bir derece alıp birincilik kürsüsünde bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.
'KIZIM ELİF, POLİGONDA BÜYÜDÜ'
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kadrolu antrenörlük yapan aynı zamanda kızını çalıştıran Nedret Altun, Elif Berfin ile gurur duyduğunu söyledi. Kızının 2024 olimpiyatlara katılması için hazırlıklar yaptığını anlatan Altun, "Atıcılık sporuna çocukluk yıllarımda başladım. Yıllarca sporculuk yapıp dereceler elde ettim. 11 yıldır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kadrolu antrenörlük yapıyorum. Kızım Elif, poligonda büyüdü. Bu nedenle bu sporla haşır neşir oldu. Tercihi de bu yönde olunca antrenmanlara başladık. Yıldızlar kategorisinde 9 Türkiye şampiyonluğu var. Aynı zamanda 9 defa Türkiye rekorunu kırdı. Şu an gençler kategorisinde yarışıyor. Olimpik sporcu kadrosuna girebildi. Bu yıl katılacak müsabakalarda inşallah daha iyi başarılar elde edecek. Performansıyla potansiyeli yüksek bir sporcudur Berfin. İnşallah 2024 olimpiyatlarına gitmeye hak kazanacak. Elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizi temsil etmesi bizim için ailecek gurur kaynağımız. Ayrıca göklere çekerse çok mutlu olacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-04-04 10:58:48

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