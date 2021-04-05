Mardin’de tarihi cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın katılımlarıyla, tarihi Birinci Cadde yıkanarak dezenfekte edildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın katılımlarıyla, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı yaklaşık 100 kişilik ekip, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde özellikle turistlerin çokça ziyaret ettiği ve tarihi yapıların bulunduğu cadde, sokak ve kaldırımları sabunlu suyla yıkayarak ve dezenfekte etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Birinci Cadde’de yapılan yıkama ve dezenfekte çalışması sırasında açıklama yaparak, her cuma tarihi kentin tamamında temizlik çalışması yapacaklarını kaydetti. Vali Demirtaş, "Hem pandemi ile mücadele ederken hem de şehrimizin daha temiz daha güzel görünmesi için çalışmamızı başlattık. Mardin yılda yaklaşık 3 milyon turistin geldiği bir turizm kenti. Mardin'i daha güzel ve daha temiz tanıtmak için vatandaşlarımızın daha iyi ve daha temiz bir kentte yaşaması için gayret gösteriyoruz" dedi.

Vali Demirtaş, yeni tip korona virüs ile mücadelede elde edilen kazanımların kaybedilmemesi için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

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