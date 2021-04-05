Kızıltepe’de çıkan silahlı kavgada tandırda ekmek pişiren kadın kurşunun hedefi oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tandırda ekmek pişiren biri kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam Fırat Mahallesi 412 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Midyat’tan gelen bir kişi ile Kızıltepe’de ikamet eden bir şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeni ile tartışma çıktı. İddiaya göre, kavgada taraflar birbirine silahla kurşun yağdırdı. Olayla ilgisi olmayan sokakta tandırda ekmek pişiren bir kadın olmak üzere 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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