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Mardin'de iş yerlerinden hırsızlığa 3 tutuklama

DHA

Mardin'de iş yerlerinden hırsızlığa 3 tutuklama


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. İncelemede, iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-04-06 13:36:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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