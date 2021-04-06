Mardin'de iş yerlerinden hırsızlığa 3 tutuklama

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. İncelemede, iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-04-06 13:36:11



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