Mardin’de “Turizm Platformu” oluşturuldu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla kurulan Turizm Platformu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.



Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) konferans salonunda gerçekleşen Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) öncülüğünde oluşturulan platformun tanıtım toplantısına; Vali Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, DİKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı ve Turizm Dernekleri Temsilcileri katıldı. Toplantıda, dört paydaşının bulunduğu platformun ev sahipliğini ve sekretaryasını ilk etapta Dicle Kalkınma Ajansının yapacağı kararlaştırıldı.



Mardin’in dünyada eşi benzeri olmayan tarihi ve turistik bir şehir olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Tarihsel süreç içinde Mardin; Babil, Asur, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bugün mirasçısı olduğumuz birbirinden farklı özelliklere sahip bu uygarlıklar, Mardin’de derin izler bırakmıştır. Bilindiği üzere Mardin, Mezopotamya Ovası’na hakim konumu, zengin tarihi, kültürel ve turistik değerleri, doğal güzellikleriyle ulusal ve uluslararası turizm alanlarında yüksek potansiyele sahip, önemli bir kenttir. Farklı kültürlerin, dinlerin ve insanların yüzyıllardır birlikte yaşadığı bu eşsiz ve geçmişine sadık, misafirlerini vefalı bir dost gibi her zaman kucaklayan Mardin'in, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin daha fazla bilinmesi ve turizm sektöründe hak ettiği yeri alabilmesi için Mardin Turizm Platformunu harekete geçiriyoruz.” dedi.



Turizm Platformu ile birlikte bütün paydaşları tek bir çatı altında toplanarak birlikte hareket edileceğini dile getiren Vali Demirtaş, konuşmasını devamında şunları söyledi:

“Mardin özelinde turizm tanıtım ve markalaşma stratejilerini birlikte oluşturacağız. Ayrıca bu sektörde karşılaştığımız sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz. Turizm sektörüne yönelik riskleri en aza indirmek için çalışmalar yürüteceğiz. Turizm sektörünün ilimizde gelişmesi; işsizliği azaltacak, ilimizin bölgeler arası kalkınmada farklılığını olumlu yönde etkileyecek, ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin yolunu açacaktır. Sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtılmasıyla Mardin, Türkiye’nin en popüler Turizm destinasyonlarından biri haline gelecektir. Tabi ki; Mardin’i turizm sektöründe daha yukarılara çıkarmak istiyorsak, öncelikle toplumsal bilinç düzeyimizi yükseltmeli, turizme bakış açımızı gözden geçirmeli, daha sonra yapısal sorunları çözmeliyiz. Kısacası sektörün sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler üretmeliyiz. Valilik olarak turizmin altyapısını iyileştirecek tüm sektörlere gereken desteği vereceğiz. Turizmin, Mardin ekonomisi için yaşamsal bir önem taşıdığını asla gözden kaçırmayacak ve bu alanda ilimizin en büyük payı alabilmesi için tüm enerjimizle çalışacağız. Bu şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini, değerlerini ve en önemlisi havası gibi sıcak ve samimi insanlarını tüm dünyanın tanıması için gayretlerimizi esirgemeyeceğiz. Hassas ve kırılgan olan turizm sektörünün değişen dünya koşullarına ve krizlere karşı hazırlıklı olması için bu alanda yer alan paydaşların iş birliği içerisinde hareket etmesi oldukça önemlidir. İçinde bulunduğumuz somut örnekte de yaşandığı üzere Covid19 salgını nedeniyle hem dünyada hem de ülkemizde turizm bir yara almıştır. Bu küresel salgın bizlere etkileşimli yönetimin önemini apaçık göstermiştir. Dolayısıyla bizlerde salgın ve benzeri durumlarda etkileşimli yönetim sayesinde olumsuz koşullara hazırlıklı olacağız. Bugün açılışını yaptığımız Turizm Platformu ile birlikte, 'Mardin’i kültür ve turizmin marka kentleri arasına taşıma' konusundaki kararlılığımızı ortaya koymaktayız. Mardin’i turizm sektöründe yeni bir döneme geçiriyoruz. Bu yeni dönemin ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, proje paydaşlarına başarılar diliyorum’’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.