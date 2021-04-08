Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu

DHA

Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de görenlerin  ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzettiği 4 çocuk 2 torun sahibi, 45 yaşındaki Melek Karahan, kendi imkanlıyla kiraladığı tarihi konağı, bankadan kredi çekip kedi sığınma evine dönüştürdü. Karahan'ın saphiplendiği 20 kedinin çoğu engeli ve bakıma muhtaç.Tarihi konak içinde kediler için hasta kedi bakım odası, oyun yaşam alanları oluşturan Karahan, "Çocukluk hayalimdi. Bu zamana nasipmiş. Çok istiyordum. Küçük kulübelerle yetiniyordum. Ama işletmemin arkasında böyle boş bin bina görünce, o kadar heyecandandım ki. Burada onlar için çok güzel bir ortam hazırlayabilirim dedim. Bu kedi sığınma evini kurmak için, 60 bin lira kredi çektim. İnsanlar beni yadırgadı. Ama ben hayvanları çok seviyorum. İmkanlarım el verdiğince, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor, onlara bakıyorum. Her yatakta isimleri var. Hasta odamız ayrı. Bulaşıcı hastalık olmasın diye, onları ayrı bir yerde tutuyorum. Hareketsiz olanların orada tedavilerini yapıyoruz. Yatak örtülerini de kendim yaptım. Hepsini ördüm. Çok severek yaptım. 3 ayda tamamlandı" dedi.
`DİNAR'DAN GELDİ, MARDİN'E AŞIK OLDU´
8 yıl önce memur eşinin tayini nedeniyle, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden Mardin'e gelen ve artık buraya yerleşmeye karar verdiğini söyleyen Melek Karahan, Mardin'i çok sevdiğini ve hayatının geri kalanını bu şehirde geçirmeye çalışacağını söyledi. Marilyn Monroe'ya benzetilme hikayesini de anlatan Karahan, "Buraya dünyanın her yerinden turist geliyor. İnsanlar beni keşfetti. Çok kişiye benzettiler. Ama saçlarım da böyle olunca, Marilyn Monreo´yu daha çok anımsattığımı söylediler. Ben de bunu fırsata çevirmeye çalıştım. İşletme açtım. Sabun satışları çok güzel gidiyor. Mardin'e 8 yıl önce eşimin tayini nedeniyle geldik. Amerika'nın Marilyn Monroe'su varsa, Mardin'in de Monroe'si var. Mardin'i çok seviyorum. Tarihi dokusuyla zaten turizme açık bir yer. İnsanların gelip görmesini çok istiyorum. Mutlaka gelsinler, insanları da çok güzeldir. Dinlerin ve dillerin şehri Mardin´e herkesi bekliyorum" diye konuştu.
  DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-04-08 11:43:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rus turist kafilesi, Mardin'de
YEREL HABERLER Rus turist kafilesi, Mardin'de
Rus turistlerin yeni gözdesi Mardin oldu
YEREL HABERLER Rus turistlerin yeni gözdesi Mardin oldu
Mardin’de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Mardin’de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan ...
Kapıcı, topladığı hurda eşyaları satıp aldığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi
YEREL HABERLER Kapıcı, topladığı hurda eşyaları satıp aldığı antika ...
Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi
YEREL HABERLER Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi
Mardin’de “Turizm Platformu” oluşturuldu
YEREL HABERLER Mardin’de “Turizm Platformu” oluşturuldu
Mardin’de iş yeri hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Mardin’de iş yeri hırsızları yakalandı
Mardin'in 5 yiyeceği coğrafi işaret aldı
YEREL HABERLER Mardin'in 5 yiyeceği coğrafi işaret aldı
Mardin'de iş yerlerinden hırsızlığa 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mardin'de iş yerlerinden hırsızlığa 3 tutuklama