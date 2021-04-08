Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince eğlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Kulüp Başak, Suriyeli minik misafirlerini ağırlayarak gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, şehirde yaşayan Suriyeli çocukların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, savaşın acı hatıralarını unutturmak, yaralarını sarmak ve arkadaşlarıyla sosyalleşmelerini yardımcı olmak amacıyla Çocuk Aktivite Merkezi Kulüp Başakta etkinlik düzenledi. Yeşilli Gençlik Merkezinde eğitim alan 812 yaş aralığındaki 18 çocuk Kulüp Başaka getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü. Aktivite alanına alanın öğrenciler ilk önce kuvvet ve sürat istasyonu, güç istasyonu, geleneksel oyun sek sek ve denge tahtasında kondisyonlarını güçlendirdiler.

Çocuklar, jimnastik, Xbox salonu, kaydırak, masa tenisi, dans salonu, çocuk oyun park, zeka oyun alanı, basketbol, badminton ve voleybol oyun alanlarında doyasıya eğlendiler. Çocuklar için kütüphanede kitap okuma etkinliği düzenlenip çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından etkinlik son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.