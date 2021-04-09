Minibüse çarpan cipin takla atma anı kamerada

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MARDİN,(DHA)MARDİN'de, gece saatlerinde park halindeki minibüse çarpan cipin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 5 Nisan gece saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, 225'inci sokakta hareket halindeyken, henüz belirlenemeyen bir sebeple park edilen minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atarak durdu. Cipin takla atma anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-04-09 10:00:05



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