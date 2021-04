Rus turistler Mardin´de sezonu açtı

Selim KAYAMehmet ÇINAR/ MARDİN, (DHA)MARDİN'e önceki gün gelen ilk Rus turist kafilesi, kentte heyecan yaşattı. Mardin esnafı ve vatandaşlar, Rus turistlerin, pandemi döneminde ekonomisi sarsılan kente can suyu olacağını söyledi. Otel işletmecisi Suud Ağaoğlu, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte, işlerinin de açılacağını ifade ederek, "Rus turistlerin Mardin´e gelmesi, esnaf açısından da, bizim açımızdan da inşallah iyi olacak. Mardin turizminin önü açılacak" dedi.

Farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran ve binlerce yıllık geçmişe sahip Mardin'de ilk baharın gelmesiyle turizmde hareketlilik başladı. Önceki gün Rus turist kafilesinin Mardin'e gelmesi, kent esnafına sevinç yaşattı. Rus turistlerin tarihi antik kentte konaklayıp alışveriş yapması, pandemi döneminde işlerinde düşüş yaşanan esnafı mutlu etti.

Mardin'de restoran ve otel işleten Suud Ağaoğlu, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte, işlerinin de açılacağını ifade etti. Rus turistlerin Mardin'e gelmesini büyük memnuniyetle karşılayan Ağaoğlu, diğer ülkeden de turist beklediklerini dile getirdi. Ağaoğlu, "Rus turistlerin Mardin´e gelmesi, esnaf açısından da, bizim açımızdan da inşallah iyi olacak. Mardin turizminin önü açılacak. Geçmiş dönemlerde gerek Kobani olayları olsun, gerek bölgedeki diğer terör olayları olsun, büyük zarar gördük. Bir de üzerine pandemi gelince, bayağı sıkıntıya girdik. İnşallah Rus turistlerin yanı sıra, diğer ülkelerden de turistlerin gelmesiyle önümüz açılacak. Mardin, dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Fırat ve Dicle arasındaki Mezopotamya bölgesinde yer alıyor. Venedik´e bile gidiyorsunuz, Mardin´deki tarihi yerlerin hiçbirini orada veya Avrupa´da bulamazsınız. Bence her insanın ömründe bir kere de olsa, Mardin´e gelip görmesi lazım. Mardin´i anlamak için, Mardin´e gelmek lazım" dedi.

'MARDİN TURİSTLERİ AĞIRLAMAYA HAZIR'

Mardin´de hizmet veren başka bir otelin müdürü Halil Karataş ise, "Mardin hem tarihi olarak, hem de doku olarak, insanların ömründe bir kere gelmesi gereken şehirlerden bir tanesi. Tarihi burada yaşamak gerekiyor. Hem yabancı turist olsun, hem yerli turist olsun gelip germeleri gerek. Mardin, her pazara açık bir şehirdir. Dillerin ve dinlerin şehri olarak bilinen Mardin´e, herkesi bekliyoruz. Rus ve Ukrayna kafileleri gelmeye başladı. Mardin olarak onları ağırlamaya hazırız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA, Mehmet ÇINAR

2021-04-09 10:35:42



