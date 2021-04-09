Mardin’de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon toplantısı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon toplantısı düzenlendi

İHA

Mardin’de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon toplantısı düzenlendi

Mardin’de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı toplantı, valilik Dara toplantı salonunda yapıldı. Bakan Soylu’nun yaptığı konuşmanın ardından devam eden toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ile kurumların yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.
Kurumların gerçekleştirdiği çalışmalarının sunumun ardından toplantı, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve kadına yönelik şiddet olaylarını en aza indirebilmek amacıyla görüş ile önerilerin ifade edilmesiyle son buldu.
Toplantıya Vali Vekili Birkan Tatlısöz’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Cumhuriyet Savcısı Çisem Uzunay Akan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tuncay Başar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihangir Sağıroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilli Belediyesinin elektriğini kestiği evde mum ışığında ders çalışan kız: "Bize sahip çıkın"
YEREL HABERLER Yeşilli Belediyesinin elektriğini kestiği evde mum ...
Mardin'de 150 yıllık teknikle çekilen hatıra fotoğraflarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Mardin'de 150 yıllık teknikle çekilen hatıra ...
Rus turistler Mardin´de sezonu açtı
YEREL HABERLER Rus turistler Mardin´de sezonu açtı
Minibüse çarpan cipin takla atma anı kamerada
YEREL HABERLER Minibüse çarpan cipin takla atma anı kamerada
Mardin’de Sürdürülebilir Şehirler Projesi çalıştayı
YEREL HABERLER Mardin’de Sürdürülebilir Şehirler Projesi çalıştayı
Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince ...
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
YEREL HABERLER Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Rus turist kafilesi, Mardin'de
YEREL HABERLER Rus turist kafilesi, Mardin'de
Rus turistlerin yeni gözdesi Mardin oldu
YEREL HABERLER Rus turistlerin yeni gözdesi Mardin oldu
Mardin’de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Mardin’de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan ...
Kapıcı, topladığı hurda eşyaları satıp aldığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi
YEREL HABERLER Kapıcı, topladığı hurda eşyaları satıp aldığı antika ...
Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi
YEREL HABERLER Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi