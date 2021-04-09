Mardin’de kavşaklar ve istinat duvarları süsleniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, istinat duvarları ve kavşakları süsleyerek şehri güzelleştiriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, kent merkezinde göze hoş gelmeyen kötü ve çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını başlattı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının serasında yetiştirilen mevsimsel çiçekler, kavşaklara ekilmeye başlandı. Çiçeklerin ekimi tamamlandığı zaman 6 ay boyunca şehre ayrı bir hava katacak. ArtukluKızıltepe Battı Çıktı Kavşağında bulunan ve deforme olarak işlevini yetiren plastik dubalar ise kaldırılarak yerine bazalt taştan döşendi.

Toprak kayması nedeniyle kullanılamayan Dikey Bahçeden sökülen tüm malzeme ve figürler, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı atölyelerde tamir edilerek Polis Evinin önünde bulunan istinat duvarının güzelleştirilmesinde kullanılıyor. MardinMidyat yolu üzerinde bulunan 9 metre yüksekliği ve 500 metre uzunluğundaki istinat duvarında da çalışmalar başladı. Kötü görüntü oluşturan atık malzemeler kaldırılarak drenajı yapıldı. Bitkisel toprağın çekilmesinden ardından istinat duvarı boydan boya sarmaşıkla yeşillendirilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cebrail Aslan, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, kavşak ve istinat duvarı çalışmalarını öz kaynaklarıyla yaptıklarını kaydetti. İstinat duvarlarını insanlarını içini açacak, ruhunu ferahlatacak proje haline getirdiklerini kaydeden Aslan, çalışmalar bittiğinde istinat duvarlarının şehre ayrı bir görünüm ve hava katacağını belirtti.



“Kavşakları rengarenk çiçeklerle süslüyoruz”

Kavşakları şehre yakışan kültür çeşitliliği gibi rengarenk çiçeklerle süslemeye başladıklarını ifade eden Aslan, “Daha önce atıl bırakılmış, yığıntı haline gelmiş çalı çırpı görüntülerini temizledik. 6 aylık eylülekime aylarına kadar şehre güzellik katacak mevsimlik bitki ve çiçek dikimize başladık. Kavşaklara ekimi yapılan bitkileri, dışardan alım yapmadan tamamen kendi imkanlarımız ile seramızda yetiştirdik. Kavşaklarımız inşallah bir hafta içerisinde rengarenk olacak. Bugüne kadar görülmemiş şekilde de ilgi çekecek” dedi.

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