Mardin’de iş makinesinin üzerine kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Derik ilçesinde iş makinesinin üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu makinenin devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Derik Kızıltepe Viranşehir karayolu Soğukkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kazı yapan özel bir firmaya ait iş makinesinin üzerine çalışmalar sırasında kopan kaya parçasının düşmesi sonucu makine devrildi. Olayda iş makinesindeki 2 kişi tonlarca ağırlıktaki makinenin altına kaldı. Olayı fark eden diğer işçiler bir yandan yardıma koşarken bir yandan durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Derik itfaiyesi grup amirliği ekipleri, Sinan Dinç isimli kişiyi yaralı çıkarırken ismi öğrenilmeyen diğer kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

Düşmenin etkisiyle iş makinesinin devrildiği kazada, yaralı olarak çıkarılan Sinan Dinç olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken talihsiz olayda hayatını kaybeden diğer çalışanın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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