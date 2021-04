Mardin’de kısıtlama öncesi hafta sonu turizm yoğunluğu yaşanıyor

Mardin’de Ramazan ayında başlayacak olan kısıtlama öncesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Mardin’in Artuklu ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle başlayacak olan hafta sonu kısıtlama öncesinde tarihi mekan ve çarşıda turist yoğunluğu yaşanıyor. Hafta içi yapamadıkları satışları hafta sonu bir nebze olsun yaptıklarını söyleyen esnaf Şehmus Gerehan, “Bu haftamız çok yoğun. Yurt dışından özellikle de Rusya'dan gelen misafirlerimiz var. Uzun bir süreden sonra mutlu ve huzurlu bir nefes almıştık. Hafta sonları esnaf için can damarı gibi bir şeydi. En azından hafta içi yapamadığımız satışları hafta sonu bir nebze olsun yapıyorduk. Covid'in Mardin'de çok yaygın olmamasına rağmen ülke genelinde bu kısıtlamaların gelmesi inşallah hayırlara vesile olur. Bir daha kısıtlamaların gelmemesini temenni ediyoruz” dedi.

Van’dan Mardin’e yerli turist getiren acenta şirketi çalışanı Okan Macit, “Van'dan geliyoruz Mardin'e. Bu hafta son turumuz. Biliyorsunuz kısıtlamalar başlayacak Ramazan ayı boyunca. Şu an zaten haritada Güneydoğu Anadolu Bölgesi sarı renkte olduğu için turlarımızı buraya düzenleyebiliyoruz. Biz acentacıyız. İnşallah bir an evvel hastalık biter turları bütün ülkeye yapabildiğimiz günlere ulaşır” diye konuştu.

Malatya’da kısıtlama olduğu için Mardin’e gezmeye geldiğini belirten Fatma Çalışkan, "Ben Malatya'dan geliyorum. Malatya'da kısıtlama olduğu için hafta sonu çıkamıyorduk. Bir değişiklik olması açısından Malatya'dan Mardin'e geldik turla. Ramazan ayında zaten millet sakin olur. O yüzden kısıtlama daha iyi olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

