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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akyüz Gümüş Mağazası’nda kısıtlama öncesi müşteri yoğunluğu

İHA

Akyüz Gümüş Mağazası’nda kısıtlama öncesi müşteri yoğunluğu

Mardin’de telkari ve gümüş sanatını yaşatan Akyüz Gümüş Mağazası’nda Ramazan ayı nedeniyle başlayacak olan kısıtlama öncesi müşteri yoğunluğu yaşandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Mardin’in Artuklu ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle başlayacak olan hafta sonu kısıtlama öncesinde Akyüz Gümüş Mağazası’nda müşteri yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı turist müşterilerin yoğunlukla gelip alışveriş yaptıklarını söyleyen İliyo Akyüz, “Pandemi nedeniyle ramazan ayında hafta sonları kısıtlamalar başlayacak. Bu nedenle Mardin’e gelen yerli ve yabancı turistler telkari ve gümüşlerimize yoğun ilgi gösteriyor. Kısıtlama sonrasında müşterilerimizle yeniden yüz yüze satış yapmayı temenni ediyoruz” dedi.

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