Mazıdağı'nda elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

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Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde elektrik akımına kapılan bir çiftçi, hayatını kaybetti.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Şenyuva köyünde çiftçilik yapan Abdurrahman Abiş, sulama kuyusunun arızasını giderirken elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Abiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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