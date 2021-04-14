Mardin'de patates dağıtımına başlandı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),(DHA) TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Niğde ve Nevşehir'den alımı yapılan patatesler, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla patates ve soğan üreticilerine destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Niğde ve Nevşehir'de satın alınan ürünlerin dağıtımına başlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden temin edilen patates ve soğanlar, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıldı.
DHA-Genel Türkiye-Mardin Mehmet Ali DİNLER
2021-04-14 10:23:48
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