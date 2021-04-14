Mardin Büyükşehir Belediyesi Ramazan denetimlerine devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde denetimlerde bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan salgın nedeniyle denetimlerini düzenli olarak sürdüren Mardin Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla halk sağlığı için denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları ile birlikte semt pazarlarında ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar, hal, otogar, park ile tüm yaşam alanlarında denetimlerini yapan zabıta ekipleri, vatandaş ve esnafı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyararak olası risk unsurlarını ortadan kaldırıyor.

Zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla market, fırın ve benzeri iş yerlerinde denetimlerde bulunarak belirlenen gramaj ve fiyatları kontrol etti. Üretim alanlarını kontrol ederek sağlık kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Satış sırasında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulandı. Yeni tip korona virüs tedbirlerine uymayan veya gevşeklik gösteren işyerlerine cezai işlem ve tebligat yapıldı.

Ayrıca zabıta ekipleri, toplu taşıma araçları ile halk pazarlarında, vatandaşa yönelik maske dağıtımına devam ediyor.

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