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Cezayir, Ankara Büyükelçisi Adjabi MAÜ Rektörü Özcoşar ile görüştü

İHA

Cezayir, Ankara Büyükelçisi Adjabi MAÜ Rektörü Özcoşar ile görüştü

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ekselansları Mourad Adjabi ve ziyarete eşlik eden iş insanı Kenan Kösen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ı makamında ziyaret ederek işbirliği imkanları üzerine görüşmelerde bulundu.
Gerçekleşen ziyarette, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin uluslararasılaşma politikaları kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere ev sahipliği yaptığı ve MAÜ tarafından yapılan ve başvuru ile yerleştirme işlemlerinde Türkiye’de 57 üniversitede tarafından kabul görülen YÖS sınavının, ülke sınırlarını aşarak Suriye, Ürdün ve Lübnan’da yapılmasının planlandığını belirterek bu ülkelere Cezayir’inde katılması konusunda görüş birliğine varıldı. Ülke olarak Cezayir ile tarihten gelen bir bağın varlığından söz eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite olarak akademik ve bilimsel anlamda da her zaman onların yanlarında olduklarını ve her türlü desteği vermeye hazır bulunduklarını ifade etti. Özcoşar, "Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunda okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin katılabileceği bir sınav olan YÖS sınavını ‘Türkçe, İngilizce, Arapça’ olmak üzere üç dilde hazırlıyoruz. Ülkemizde şimdilik 57 üniversitede geçerliliği olan MAÜYÖS sınavını kabul eden üniversite sayısı her geçen gün artmaktadır. MAÜYÖS sınav soruları, sınav komisyonumuzda görevli olan deneyimli ve alanında uzman akademisyenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Yurt dışında açmayı planladığımız Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerde bulunacak sınav merkezlerimize Cezayir’i de katmaktan mutluluk duyarız” dedi.
Artuklu Üniversitesinin yeni dönemdeki hedeflerine de değinen Özcoşar, MAÜ'de yeni vizyonun 5T olarak belirledikleri “Tıp, Turizm, Tasarım, Tarım ve Ticaret” alanlarını geliştirerek, kadim şehrin değerlerine yeni kazanımlar katmayı hedeflediklerini söyledi. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Suriye ve Irak üzerinden açılabilecek bir sağlık koridoru üzerinden sağlık turizmine sahip çok önemli stratejik bir noktada durduğunu ifade eden Özcoşar, "Üniversitemiz sosyal bilimler odağının yanında 5T olarak özetlediğim 5 yeni vizyon başlığı “Tıp, Turizm, Tasarım, Tarım ve Ticaret” alanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemizin, bünyesinde kurulu bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve yakın zamanda kurulması planlanan Tıp Fakültesi ile birlikte sağlık turizmi ve sağlık personeli yetiştirme konularında önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak; Suriye, Filistin, Mısır, Cezayir, Yemen, Libya ve Uygur Türkleri gibi yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde ‘Arapça Hemşirelik Programı’ açtık. Bu alandaki eğitimin özellikle de gelecekte çok önemli sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımları beraberinde getireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Görüşme sonrasında Cezayir’de yatırım projeleri yürüten Mardinli iş insanı Kenan Kösen Mardin Artuklu Üniversitesini tercih edecek Cezayir uyruklu 30 öğrenciye burs verme taahhüdünde bulundu.
Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından başarı ile yürütülen YÖS sınavının Cezayir’de yapılması için bayramdan sonra Ankara Büyükelçiliğinde protokol imzalanacağı bildirildi.

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