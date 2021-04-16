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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de 'Turizm Haftası' etkinlikleri

İHA

Mardin’de 'Turizm Haftası' etkinlikleri

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, beraberindeki heyetle bu yıl 45’incisi kutlanan Turizm Haftası münasebetiyle Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.
Vali Demirtaş, turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, otel işletmecileri ve turizm sektörü temsilcilerinden oluşan heyeti kabul ederek haftalarını kutladı. Turizmin ülkenin can damarı olduğunu belirten Vali Demirtaş, yaşanan salgın nedeniyle duraksama sürecini hep birlikte atlatılacağını söyledi. Mardin’in turizm açısından tercih edilecek yerlerin başında geldiğini ifade eden Vali Demirtaş, ''Mardin’imizin sahip olduğu bu zenginliğin turizm üzerinde en iyi şekilde değerlendirilmesi halinde ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. Huzur ve sükûnetin hâkim olduğu ilimizde turizm açısından güzel günler bekliyorduk ancak pandemi sebebiyle beklediğimiz turizm hareketliliği gerçekleşmedi. Alınan tedbirlerle yeniden eski günlere döneceğimize inanıyorum. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak Mardin’imizin turizm potansiyelini artırmak için çeşitli projelerimiz sürüyor. Bu kapsamda, otopark, Birinci Cadde’nin aydınlatması, tarihi sokakların restorasyonu, Gastronomi ve Uygulama Merkezi, tur otobüsleri için park alanı, seyir terası ve tarihi dokuların siluetini bozan yapı ile eklentilerin yıkımına yönelik yoğun bir çalışma yürütüyoruz'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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