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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltepe’de koronavirüs sessizliği

İHA

Kızıltepe’de koronavirüs sessizliği

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kızıltepe’de 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayının etkisiyle cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken kısıtlamadan muaf olan esnaf iş yerlerini açarak paket servisi hizmetini sürdürmeye devam ediyor. Kısıtlamadan muaf tutulduklarını ifade eden fırıncı Furkan Özçelik, “Vatandaşlara hizmet etmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bize en yakın olan vatandaşlar gelip ihtiyaçları kadar ekmeği satın alıp gidiyor. Bunun haricinde biz de servislerimizi yapıyoruz. Lütfen herkes kurallara uysun birlikte bu pandemi sürecini atlatacağız inşallah” dedi.

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