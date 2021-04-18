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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş kent genelindeki çalışmaları inceledi

İHA

Mardin Valisi Demirtaş kent genelindeki çalışmaları inceledi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
İlçelerin sorunlarını, yapılan yatırımların incelenmesi, eksikler ve diğer yapılması gereken hizmetleri yerinde görmek için hafta sonu mesaisini ilçe ziyaretlerine ayıran Vali Demirtaş, bu kapsamda Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında brifing aldı. Vali Demirtaş ilk olarak Fen İşleri ile Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlıklarınca çalışmalarda sona gelinen ArtukluKızıltepe battı çıktı kavşağındaki yeşillendirme ve toprak kayması nedeniyle kullanılamayan dikey bahçeden sökülen malzemeler kullanılarak estetik bir görünüme kavuşturulan Polis Evi önünde bulunan istinat duvarı çalışmalarını yerinde inceledi.
Daha sonra Vali Demirtaş, kırsal mahallelerde ulaşımda konforu sağlamak hedefiyle başlatılan yol çalışmaları çerçevesinde çalışmaların hızla sürdürüldüğü Göllü Mahallesi yolunda incelemelerde bulundu.
Ardından Nusaybin ilçesini ziyaret eden Vali Demirtaş, Nusaybin Kapalı Çarşısı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında başlanan 2. etap sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.
Vali Demirtaş’a incelemelerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Abdulbaki Turğut da eşlik etti.

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