Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat´ta gözaltına alındı

Müslim SARIYAR/MARDİN, (DHA)ADANA´daki Çoban Dede Türbesi´nde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile tepki toplayan Hazar Ş., Mardin´in Midyat ilçesinde, bir arkadaşının evinde gözaltına alındı. Hazar Ş.´nin Midyat´a, yeni çekimler için gittiği belirtildi.
Adana´nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi´nde ilahi eşliğinde uygunsuz hareketler yaparak video çeken Hazar Ş., görüntüleri TİK-TOK adlı video paylaşım sitesinde yayınlayınca tepki çekti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İslami değerlere hakaret ettiği öne sürülen Hazar Ş. ile ilgili soruşturma başlattı. Hazar Ş´nin, Mardin´in Midyat ilçesinde olduğu tespit edildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hazar Ş´nin, Midyat´ta bulunan arkadaşının evine operasyon yaptı. Gözaltına alınan Hazar Ş.´nin bugün Midyat savcılığında ifade vereceği öğrenildi.
Bu arada Hazar Ş´nin Midyat´a TİK-TOK için yeni çekimler yapmak için gittiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Müslim SARIYAR
2021-04-20 09:23:37
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