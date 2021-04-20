Gözlerine kaybetme korkusu yaşayan Adile için Sağlık Bakanı devreye girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözlerine kaybetme korkusu yaşayan Adile için Sağlık Bakanı devreye girdi

DHA

Gözlerine kaybetme korkusu yaşayan Adile için Sağlık Bakanı devreye girdi


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Mardin´de hidrosefali hastalığı nedeniyle gözlerini kaybetme riski bulunan Adile Elçiboğa'nın (37) tedavisi için talimat verdi. Elçiboğa'nın, İstanbul´da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat edileceği belirtildi.
Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Adile Elçiboğa'ya, 5 yıl önce hidrosefali (Beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi) teşhisi kondu. Hastalığının ilerlemesi üzerine gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Elçiboğa, tedavisi için yetkililerden yardım istedi. İnşaatlarda işçi olarak çalışan eşinin de 2 yıl önce bel fıtığı ameliyatı olduğunu ve artık çalışacak kimselerinin kalmadığını belirten Adile Elçiboğa, gözlerini kaybetmek istemediğini anlattı. Demirören Haber Ajansı´nın haberinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adile Elçiboğa´nın tedavisi için talimat verdi. İstanbul´daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yetkilileri, Elçiboğa ile iletişime geçerek ameliyatının yapılacağının müjdesini verdi.
'BAYRAMDAN SONRA SİZİ BEKLİYORUZ DEDİLER'
Ramazan Bayramı´ndan sonra İstanbul'a gideceğini anlatan Elçiboğa, "Haberimiz yayınlandıktan sonra Sağlık Bakanı'mız devreye girdi. Bizi hastaneden aradılar. 'Bayramdan sonra sizi bekliyoruz' dediler. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bizlerle iletişime geçtiler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri de evimize geldi. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
'DEVLETİMİZ BU ZOR GÜNDE BİZE SAHİP ÇIKTI'
Adile Elçiboğa'nın eşi Murat Elçiboğa ise devletin bu zor günde kendilerine sahip çıktığını ifade ederek, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden bir müdür aradı. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla eşimin bayramdan hemen sonra tedaviye alınacağını ve devletin bütün imkanlarını seferber edildiğini söyledi. Açıkçası çok sevindik. Daha sonra Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Yine tedavinin devlet tarafından karşılanacağını söylediler. Devletimiz bu kötü günde bize sahip çıktı. Çok mutlu olduk" diye konuştu.
Ailenin iki çocuğundan biri olan lise 1'inci sınıf öğrencisi Funda Elçiboğa (14) da, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sesimize kulak verdi, imdadımıza yetiştiler. Çok mutlu oldum. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-04-20 10:45:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat´ta gözaltına alındı
YEREL HABERLER Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için ...
Kızıltepe’de yetim ve öksüz büyüyen esnafın kurduğu dernek 1000 aileye gıda kolisi dağıtacak
YEREL HABERLER Kızıltepe’de yetim ve öksüz büyüyen esnafın kurduğu ...
Mardin’de bulunan Şeyh Seyit Hacı Ramazan türbe ve külliyesi ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Mardin’de bulunan Şeyh Seyit Hacı Ramazan türbe ve ...
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Midyat Şubesi şehitler haftası nedeniyle ihtiyaç sahiplerine giyecek yardımı yaptı
YEREL HABERLER Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Midyat Şubesi ...
Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
YEREL HABERLER Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
Mardin’de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Mardin’de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına ...
Mardin Valisi Demirtaş kent genelindeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş kent genelindeki çalışmaları ...