Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat´ta gözaltına alındı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Adana´da Çoban Dede Türbesi´nde çekip sosyal medyada paylaştığı videoyla tepki toplayan, gittiği Mardin´in Midyat ilçesinde polis tarafından gözaltına alınan Hazar Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. SEGBİS üzerinden Adana Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Hazar Ş., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat
2021-04-20 15:07:49
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