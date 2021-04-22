Kuraklığın etkilediği Dumluca Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, 18 bin 600 dekar alanı sulama kapasiteli Dumluca Barajı'nın doluluk oranı, 20 milyon metreküp olması gerekirken, kuraklığın etkisiyle 2 milyon metreküpe düştü. Dumluca Sulama Birliği Sorumlusu Şeyhmus Ekinci, barajda ihtiyacı karşılayacak 3-4 günlük su kaldığını belirterek, "Bölgemizde kuraklığın olmasından dolayı barajımız dolmadı. Bu yüzden çiftçilerimiz mağduriyet yaşıyor. Nisan ayının sonundayız ama birçok çiftçi tarlasında yeterli su bulamadı" dedi.

Derik ilçesinde 20 milyon metreküp su kapasitesine sahip Dumluca Barajı, tehlike sinyali veriyor. Mevsimin kurak geçmesi nedeniyle barajdaki doluluk oranı, 2 milyon metreküpe düştü. 18 bin 600 dekar tarım arazisini sulama kapasitesine sahip barajdaki su oranı, son 11 yılın en düşük seviyesine indi. Dumluca Sulama Birliği Sorumlusu ve Bahçelievler Mahallesi'nin muhtarı Şeyhmus Ekinci, şu an barajda ihtiyacı karşılayacak 3-4 günlük su kaldığını, çiftçinin de kara kara düşündüğünü belirtti. Ekinci, "2021 yılı sulama sezonunda, bölgemizde kuraklık sürüyor. Barajımız 18 bin 600 dekarlık tarım arazisini suluyor. Bu yıl yağış olmaması nedeniyle barajımız dolmadı. 4 kanalımız var. Bu kanallara şu anda su vermiş bulunmaktayız. Yaklaşık 7 bin dönüm araziyi inşallah kurtarmaya çalışıyoruz. En son 2008 yılı kurak geçmişti. 2008'deki kuraklıkta çiftçimiz mağdur olmuştu. Bu yıl da çiftçimiz mağdur oldu. Nisan ayının sonundayız. Birçok çiftçi tarlasını bıraktı. Şu anda baraj ölü seviyesindedir. Yani yaklaşık 2 milyon metreküp suyumuz kaldı. 3-4 günlük suyumuz var" dedi.

Çiftçilerden Sabah Bedirhanoğlu da kuraklığa karşı çaresiz kaldıklarını belirterek, "Baraj şu an ölü seviyede. Çevre köyler de bu barajın suyundan faydalanıyor ancak suyumuz bitme noktasına ulaştı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2021-04-22 10:44:34



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