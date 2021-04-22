Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu



Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA/MARDİN,(DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin Valiliği'nde yaptığı ziyarette koronavirüs tedbirleri nedeniyle yarın sokağa çıkma kısıtlamasında dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin yapılacak kutlama programlarını değerlendirerek, "Bu sene 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine, 23 Nisanı 'mutlu olsun' ifadesi şeklinde değerlendirmemiz söz konusu. Öğretmenler ve çocuklarımızla çok zengin faaliyetlerimiz olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e geldi. Temaslarına Mardin Valisi ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş'ı ziyaret ederek başlayan Bakan Selçuk, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Dün İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının nasıl yapılacağını anlattı.

Çocuklara yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hafta sonunu da kapsayacak programların planlandığını aktaran Bakan Selçuk, "Bu hafta bizim için 23 Nisan haftası ve yarınki tören ve toplantılarla beraber bu sene 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine, 23 Nisanı 'mutlu olsun' ifadesi şeklinde değerlendirmemiz söz konusu. Öğretmenler ve çocuklarımızla çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları gün içerisinde görme imkanımızı olacak. Yarın da yine hafta sonuna kadar bu çalışmalarımız sürecek. Çocuklarımızın pencerelerde İstiklal Marşı'nı söylemeleri, bayrakları asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitim de olsa bazı faaliyetler yapması artarak devam edecek. EBA TV'de 23 Nisan kutlamalarında sürdürülecek. Ayrıca çocuklar için küçük bir gazete çıkarıyoruz. Onu da gün içerisinde ilan edeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Mehmet Mücahit CEYLAN, Selim KAYA

2021-04-22 11:50:10



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