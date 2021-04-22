Türk Kızılay’ı Ramazan’da 8 milyon insana ulaşacak

Türk Kızılay Mardin’de Kızıltepe Şubesi açılışını yaptı. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı. Kızılay’ın Ramazan ayında seferberlik modunda çalıştığını söyleyen Kerem Kınık, 8 milyon insana erişmek gayesiyle çalıştıkları belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi eski Hastane Caddesi’nde bulunana Kızıltepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde Kızılay Şubesi açılışında yaptığı konuşmada Mardin’de daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacaklarını söyledi. Kınık, “Hem Kızıltepe’de açmış olduğumuz toplum merkezimizde hem de şubemizde daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacağız, daha çok gence, daha çok engelliye ulaşacağız. Kızılay faaliyetlerini Mardin ve Kızıltepe’de daha çok yaygınlaştıracağız. Kızıltepe’de gerek afetlere hazırlık, gerek yoksullukla mücadele konusu olsun, gerek toplum sağlığı noktasında kan verme hizmetleri vesaire toplum sağlığı konusunda faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.



“Yaklaşık 8 milyon insana erişmek gayesiyle şuanda çalışıyoruz”

Kızılay’ın Ramazan ayında seferberlik modunda çalıştığını ifade eden Kerem Kınık, “Kızılay Ramazan ayında bir seferberlik modunda çalışıyor. Yaklaşık 8 milyon insana erişmek gayesiyle şuanda çalışıyoruz. Yurt genelindeki 26 aş evimizde 600’e yakın şube ve temsilciliklerimizde, 60 bin civarındaki gönüllümüzden aldığımız güçle vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Gıda kolileri olsun, nakit destek olsun, bayramlık giysiler olsun, çocuklara yaptığımız desteklerle olsun iyilik köprüleri kurmaya çalışıyoruz, hayır sahiplerimiz ile ihtiyaç sahiplerimiz arasında. Ramazan ayı biliyorsunuz hem bir zekat ayı hem de bir fitre ayı. Vatandaşlarımızın desteklerini ihtiyaç sahiplerine bu ay içerisinde ulaştırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kınık, daha sonra Mardin Kızılay Kızıltepe Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Kızılay yetkilileri katıldı.

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