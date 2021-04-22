Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Mardin'de Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin açılışını gerçekleştirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yıl çok daha farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin’in Artuklu ilçesinde Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin ve 9 ilçedeki 61 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılış için Mardin'e geldi. İlk olarak Mardin Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk, ardından Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin ve 9 ilçedeki 61 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Selçuk'un yanı sıra Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demir Kaya, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim vizyonu çerçevesinde Türkiye'de eğitim sisteminin dünya eğitim sistemleriyle yarışma ve ileri noktaya taşınması için her türlü yolu, metodu ortaya koyup, gereğini yapmakla meşgul olduklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Mardin'in binlerce yıllık bu tarihi mirasına layık olacak şekilde, buranın hak ettiği değeri verecek şekilde eğitim yatırımlarının çok daha yukarı taşınması, vazifelerimizin başında geliyor. Şu an 9 ilçedeki 61 tesisin açılışı için bir arada bulunuyoruz. Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin bahçesindeyiz. Bu bahçede olmak, bu ismin altında birleşmek ve burada bilimin yolculuğuna hep beraber hazırlanıyor olmak, çocuklarımız çok daha güzel imkanlarda bulunması için fırsatlar oluşturmak çok önemli. Cumhurbaşkanımızın Prof. Dr. Aziz Sancar adına bir bilim merkezinin kurulması için talimatı olmuştu. Bunun da hayata geçmiş olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu merkezlerde özel yetenekli çocuklarımızın çok çalışma yapması için güzel ortamlar hazırlanıyor. Çocuklarımız ülkemizin bayrağını çok daha yukarılara taşıyabilmeleri için bu tür merkezlere ihtiyacımız var" dedi.



"Çocukların neşesi, mutlulukları açısından bu yıl çok daha farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istiyoruz"

Okulların tamamının teknolojik imkanlarla buluşması, temiz, ferah ortamlar olmasının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Öğrenci sayımızdaki artışla okul sayımızdaki artışı kıyasladığımızda iyi bir yerdeyiz elbette daha çok çalışmamız lazım. Mardin'e de özel çalışmamız lazım. Buradaki nüfus hareketliliği, ihtiyaçlar noktasında bazı özel gayretlere ihtiyaç var. Mardin'de, Suriye'deki iç savaşın oluşturduğu göç dalgasından dolayı bazı problemler var, bunun farkındayız. 9 bin 813 Suriyeli öğrencimiz var, öğrenimlerine devam ediyorlar. Bu çocukların nitelikli eğitimlerini sürdürmeleri için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Çocukların mutlulukları açısından farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istediklerini belirten Bakan Selçuk, "23 Nisan çocukların bayramı. Çocukların neşesi, mutlulukları açısından bu yıl çok daha farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde 23 Nisanın mutlu olması noktasında bizim işimiz oldu. Çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu gönülden yaşamasını çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin ve 9 ilçedeki 61 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi.

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