Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Mardin'de Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin açılışını gerçekleştirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yıl çok daha farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Mardin'de Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin açılışını gerçekleştirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yıl çok daha farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istiyoruz"

İHA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Mardin'de Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin açılışını gerçekleştirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yıl çok daha farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin’in Artuklu ilçesinde Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin ve 9 ilçedeki 61 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılış için Mardin'e geldi. İlk olarak Mardin Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk, ardından Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin ve 9 ilçedeki 61 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Selçuk'un yanı sıra Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demir Kaya, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.
Programda konuşan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim vizyonu çerçevesinde Türkiye'de eğitim sisteminin dünya eğitim sistemleriyle yarışma ve ileri noktaya taşınması için her türlü yolu, metodu ortaya koyup, gereğini yapmakla meşgul olduklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Mardin'in binlerce yıllık bu tarihi mirasına layık olacak şekilde, buranın hak ettiği değeri verecek şekilde eğitim yatırımlarının çok daha yukarı taşınması, vazifelerimizin başında geliyor. Şu an 9 ilçedeki 61 tesisin açılışı için bir arada bulunuyoruz. Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin bahçesindeyiz. Bu bahçede olmak, bu ismin altında birleşmek ve burada bilimin yolculuğuna hep beraber hazırlanıyor olmak, çocuklarımız çok daha güzel imkanlarda bulunması için fırsatlar oluşturmak çok önemli. Cumhurbaşkanımızın Prof. Dr. Aziz Sancar adına bir bilim merkezinin kurulması için talimatı olmuştu. Bunun da hayata geçmiş olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu merkezlerde özel yetenekli çocuklarımızın çok çalışma yapması için güzel ortamlar hazırlanıyor. Çocuklarımız ülkemizin bayrağını çok daha yukarılara taşıyabilmeleri için bu tür merkezlere ihtiyacımız var" dedi.

"Çocukların neşesi, mutlulukları açısından bu yıl çok daha farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istiyoruz"
Okulların tamamının teknolojik imkanlarla buluşması, temiz, ferah ortamlar olmasının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Öğrenci sayımızdaki artışla okul sayımızdaki artışı kıyasladığımızda iyi bir yerdeyiz elbette daha çok çalışmamız lazım. Mardin'e de özel çalışmamız lazım. Buradaki nüfus hareketliliği, ihtiyaçlar noktasında bazı özel gayretlere ihtiyaç var. Mardin'de, Suriye'deki iç savaşın oluşturduğu göç dalgasından dolayı bazı problemler var, bunun farkındayız. 9 bin 813 Suriyeli öğrencimiz var, öğrenimlerine devam ediyorlar. Bu çocukların nitelikli eğitimlerini sürdürmeleri için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
Çocukların mutlulukları açısından farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istediklerini belirten Bakan Selçuk, "23 Nisan çocukların bayramı. Çocukların neşesi, mutlulukları açısından bu yıl çok daha farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde 23 Nisanın mutlu olması noktasında bizim işimiz oldu. Çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu gönülden yaşamasını çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin ve 9 ilçedeki 61 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kızılay’ı Ramazan’da 8 milyon insana ulaşacak
YEREL HABERLER Türk Kızılay’ı Ramazan’da 8 milyon insana ulaşacak
Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine ...
Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine ...
Kuraklığın etkilediği Dumluca Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
YEREL HABERLER Kuraklığın etkilediği Dumluca Barajı, tarihinin en ...
Mardin’de çiftçilerin kuraklık çığlığı
YEREL HABERLER Mardin’de çiftçilerin kuraklık çığlığı
Kızılay Genel Başkanı Kınık vatandaşları kan ve immün plazma bağışına davet etti
YEREL HABERLER Kızılay Genel Başkanı Kınık vatandaşları kan ve immün ...
İftara giden polis memuru yol kenarında gördüğü çocuklara meyve verdi
YEREL HABERLER İftara giden polis memuru yol kenarında gördüğü ...
Mardin'de domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi
YEREL HABERLER Mardin'de domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi
Mardin'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu ...
Mardin’de marangozlar, tanınmış kişilerin resimlerini dükkan kapılarına çiziyor
YEREL HABERLER Mardin’de marangozlar, tanınmış kişilerin resimlerini ...
Mardin'de yaylalara göç hazırlığı
YEREL HABERLER Mardin'de yaylalara göç hazırlığı
Mardin'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: ...
Mardin'de 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Sahte avukat, ‘avukat’ olarak girdiği duruşmada gözaltına alındı Muş'tan Mardin'e gelen şahıs kendini avukat olarak tanıtarak binlerce lira topladı
YEREL HABERLER Sahte avukat, ‘avukat’ olarak girdiği duruşmada ...
Dini değerlerle alay eden şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Dini değerlerle alay eden şahıs, adli kontrol ...
Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat´ta gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için ...
Mardin Valisi Demirtaş, içme suyu ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, içme suyu ve altyapı ...
Mardin’de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 6 ...
Zergan Deresinin temizlenmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu
YEREL HABERLER Zergan Deresinin temizlenmemesi vatandaşların ...
Gözlerine kaybetme korkusu yaşayan Adile için Sağlık Bakanı devreye girdi
YEREL HABERLER Gözlerine kaybetme korkusu yaşayan Adile için Sağlık ...
Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat´ta gözaltına alındı
YEREL HABERLER Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için ...