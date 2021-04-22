Bakan Selçuk Anadolu Masal Evinin açılışını yaptı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin'de Anadolu Masal Evinin açılışını gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Selçuk, Mardin'in Artuklu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi olan Anadolu Masal Evinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde evlerinin camı Masal Evinin avlusuna bakan çocuklar, 23 Nisan münasebetiyle Bakan Selçuk'u evlerinin penceresinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Bakan Selçuk çocuklarla sohbet edip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler daha sonra Anadolu Masal Evinin açılış kurdelesi kesti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler, açılışın ardından Anadolu Masal Evini gezdi.

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