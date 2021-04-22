O polis memuru altınla ödüllendirildi



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN´de kırmızı ışıkta beklerken 2 kız çocuğu görüp aracından inerek bagajdan aldığı meyveleri onlara veren polis memuru, İl Emniyet Müdürü İlker Emir tarafından altınla ödüllendirildi.

Nusaybin´de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´nde görevli bir polis memuru, aracıyla iftara giderken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yol kenarında bulunan 2 kız çocuğunu gören polis memuru, araçtan inip bagajı açarak poşetten çıkardığı meyveleri onlara verdi. O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Haberlere yansıyan, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürü İlker Emir, bugün çocuklara meyve veren polis memurunu altınla ödüllendirdi. O ana ilişkin görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü´nün sosyal medya hesaplarından "Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli personelimizi, Türk polis teşkilatının merhamet ve yardımseverliğini bir kez daha göz önüne getirmiş ve çocuklarımızın mutluluğuna vesile olması sebebiyle ödüllendirilmiştir" notuyla paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Mardin

2021-04-22 17:50:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.