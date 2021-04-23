Mardin'de 23 Nisan töreni

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı. Mardin Hükümet Konağı bahçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-04-23 11:02:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.