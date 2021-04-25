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Mardin'de vatandaşlar kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

İHA

Mardin'de vatandaşlar kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

Mardin’de 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca hafta sonları tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle perşembe günü akşam saat 19.00'da başladı. 82 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de Mardin’de cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin kısıtlamaya uyduğu görüldü. Güvenlik güçleri, uygulama noktalarında yaptıkları denetimlerde ise kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

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