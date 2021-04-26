Metal halkaya parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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Mardin’de oyun oynarken parmağını halka şeklindeki metale sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde oyun oynarken parmağını demir halkanın içine sokan çocuğun parmağı metal halkanın içinde sıkıştı. Parmağı metal halkanın içinde kalan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Elini metale sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri önce sakinleştirdi ardından kesici yardımıyla uzun uğraşlar sonucu demir parçasını parmağından çıkararak çocuğu kurtardı.

Çocuğun yakınları, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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