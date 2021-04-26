İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından duyurdu Mardin'de plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mardin'in Nusaybin ilçesi Kuruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi twitter hesabından Eren5 Bagok operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, "Kahraman jandarmamız teröre, teröriste aman vermiyor. Eren5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Kuruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

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