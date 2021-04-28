Mardin'de kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırkırı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken, yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-04-28 14:39:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.